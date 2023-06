A Konstrukció azon filmek közé tartozik, amik előszeretettel vezetik orránál fogva a nézőt, dupla- vagy akár triplacsavarral megspékelve a cselekményt. A karrierje során egykor szebb napokat látott Rodriguez (Sin City, Alkonyattól pirkadatig) legújabb alkotása még a stáblista közben is tartogat fordulatot. Olyan művekhez hasonlítható, mint A tökéletes trükk, az Eredet, a Tenet, a Szemfényvesztők, vagy a Mark Wahlberg főszereplésével készült – ennek ellenére a mozikban be sem mutatott – Végtelen című film. Ha ezek közül bármelyik is tetszett, érdemes esélyt adni a Konstrukciónak, jóllehet az imént említett művek közül az első három színvonalát nem éri el. (Persze, mert azokat a zseniális Christopher Nolan rendezte – jöhet is a kézenfekvő válasz.)

A Konstrukció sztorijáról – épp a csavarossága miatt – nem érdemes részletesen írni. Itt és most legyen elég annyi, hogy van egy Danny Rourke nevű nyomozó (őt játssza a szomorú szemű Ben Affleck), akinek a lányát valaki elrabolta, és azóta sem tudni, hol van a kislány, vagy hogy életben van-e még egyáltalán. Egy bankrablással nyit a film, melynek során Rourke nyomozó egy különleges képességű bűnözővel köti össze a bajszát. Minden jel arra mutat, hogy a hipnotikus képességekkel megáldott rablónak valós információi lehetnek Rourke lányának a hollétéről. Nincs mit tenni, a nyomozó üldözőbe veszi a bűnözőt, ám kis idő múlva mintha szerepet cserélne a két férfi, és onnantól kezdve – legalábbis úgy tűnik – a bűnöző üldözi Rourke-ot.