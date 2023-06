Nem tematikus, nem egy meghatározott szálra van felfűzve. Az írások ugyan ciklusokba vannak rendezve, de inkább széttartó a kötet. Összesen 27 történet szerepel benne, vannak köztük személyes hangvételűek és másfélék is

– mondta Bene Zoltán szegedi író arról a novelláskötetről, amit az ünnepi könyvhét egyik kiemelt eseményeként mutatott be a makói József Attila Könyvtárban nemrégiben. Fel is olvasott a Teremt, és című könyvben szereplő novellákból. A könyv egyébként tavaly októberben jelent meg, és akár válogatáskötetként is lehet értelmezni, hiszen 2003 és 2021 között született írások szerepelnek benne. Novellákkal már régen jelentkezett, a kiadó ösztönözte, hogy álljon elő egy ilyen kötettel is. – A novella egyfajta melléktermék olyankor, amikor az ember regényt ír. Ugyanakkor fontos műfajnak tartom a novellát, magam is szívesen olvasok ilyesmit. Sokkal esszenciálisabb, mint a regény, ráadásul egy novelláskötet a sokszínűség miatt önmagában is érdekes lehet – tette hozzá.

Ami az olvasói szokásokat illeti, úgy tapasztalja, manapság a regények népszerűek, a versek iránt kevesebben érdeklődnek és különös módon a novellák olvasótábora is szűkös. Ami azért furcsa, mert a novellák rövid történetek, egy szuszra elolvashatók. – Egyszer talán a novella is újra divatba jön, hiszen egy nagyon izgalmas műfaj – mondta reménykedve.

Bene Zoltán a klasszikus olvasókör hagyományait felelevenítő, de kicsit kötetlenebb, illetve a saját művekre is koncentráló József Attila Kör vezetője Makón, amely a helyi könyvtárban havonta tart összejöveteleket. Négy-öt stabil tagja van, de olykor tíz-tizenöten is megjelennek. – Fontos az, hogy az irodalomról beszélgessünk – vallotta arról, miért vállalta el a kör újjászervezését. – Az irodalom alapvetően magányos tevékenység, az ember egyedül marad egy könyvvel, de nagyon sok mindent generál egy-egy kötet elolvasása. És ezt jó megbeszélni másokkal – mondta. Hozzátette: ha valaki maga is próbálkozik az írással, jó visszhangot kapni arról, hogy ez milyen hatással van másokra. Ha az illető hobbiként, esetleg terápiás céllal ír, az persze egészen más, mint ha valaki professzionális íróvá szeretne válni. – A makói körben mindkettőre van példa, egészen ígéretes szerző is van a tagok között – jegyezte meg.