Bár Makón évszázadokkal ezelőtt komoly szőlőtermesztés folyt, ma már nem tartják számon borvidékként. Ettől függetlenül, mintegy két évtized után a hétvégén újra borfesztivált rendeznek – adták hírül a szervezők kedden a rendezvény majdani helyszínén, a Makovecz téren. A Vinom-Dánom fantázianevű program pénteken délután 4 órától, szombaton pedig délelőtt 11 órától éjfélig tart.

A szervezők egyikét, a helyi turisztikai egyesületet képviselő elnök, Nagy Gábor elmondta, mintegy kéttucatnyi borász hozza el legfinomabb italait. Képviselteti magát a hazai borvidékek közül a tokaji, a balatoni, a villányi, az egri, a szekszárdi, a pécsi, de határon túli, sőt dél-afrikai, illetve portugál termelők nedűit is meg lehet majd kóstolni. Gergely Gábor marketingszakember hozzátette: egyúttal lesz kiskaska-vásár is a helyi kézművesek portékáival, sőt sajtkészítők is jönnek. A fellépő zenés, táncos produkciók közül kiemelte a péntek esti tűzzsonglőr show-t, illetve a makói fiatalokból álló dzsesszformáció, a Misting band fellépését szombaton délután 5-kor.

Farkas Éva Erzsébet makói polgármester többek között azt mondta, a rendezvény egyúttal jótékonysági célokat is szolgál majd: a 30 éves jubileumát ünneplő Pedagógiai Szakszolgálat helyi munkáját szeretnék segíteni egy gyűjtés bevételével. Hozzátette: amennyiben az első borfesztivál sikeres lesz, továbbiak fogják követni – elsősorban a helybeliek szórakoztatására, de a turisták kedvéért is.