A Szegedi Nemzeti Színházban igazi közönségkedvenccé vált az évadban Eisemann Mihály, Halász Imre és Békeffi István Egy csók és más semmi zenés vígjátéka Juronics Tamás rendezésében. Július 15-én este a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadán éled újra a pajkosan pikáns szerelmi bonyodalmakban bővelkedő komédia.

– Nagyon izgatott vagyok, a szabadtérin szerepelni mindig nagy megtiszteltetés. Két nagy produkcióban, a West Side Storyban és a Chicagoban már kipróbáltam magam a Dóm téren, és tapasztaltam, hogy mennyire másfajta színjátszást igényel azon a hatalmas téren játszani. Az újszegedi színpad és nézőtér is sokkal nagyobb, mint a kőszínházi. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz az előadás az új térben. Nagyon szeretem ezt a produkciót, és boldog vagyok, hogy most még többen láthatják – mondta Sziládi Hajna, aki a válóperére készülő, fiatal és gyönyörű, szende és ártatlan Anniet játssza az előadásban.

Karaktere fontos szakmai kihívás számára, ugyanis ez az első klasszikus primadonna szerepe.

– Annie egy nagyon finom, titokzatos lélek, izgalmas volt kipróbálni, hogy miként tudok egy ilyen nőt megjeleníteni. Szakmai szempontból köztudottan a zenés műfaj az egyik legnehezebb, mert úgy kell könnyedséget sugároznia az előadásnak, hogy közben egyáltalán nem könnyű a megvalósítás, nagy technikai készültséget igényel. Szeretem Anniet, mert naiv és tiszta, és nagyon jó valaki olyannal foglalkozni estéről estére, akiben nincsen semmiféle rossz szándék vagy előfeltételezés. Azt is nagyon élvezem, hogy először találkozik az elsöprő szerelemmel, először lepi el teljesen a rózsaszín köd – fejtette ki a színésznő, akinek legfőbb társai a játékban az Annie szívét rabul ejtő, sármos és magabiztos Sándort alakító Rédei Roland, valamint a minden hájjal megkent Dr. Sáfrány válóperes ügyvédet életre keltő Gömöri Krisztián.

A pikáns bonyodalom éppen Annie ártatlanságából indul, ami nagy csalódottságára a boldogító igen kimondása után is érintetlen marad. Egy olyan korban, amikor sikk a válás.

– Az 1930-as években újdonság és divat is volt egyben a válás. A történetben nagyon könnyedén beszélnek erről a témáról, és addig példátlan szabadsággal emlegetik a testiséget is. Ez egyszerre meghökkentő és megmosolyogtató, szerintem végtelenül bájos. Rengeteg kacagtató félreértés van a történetben, és nagyon jók a dalok is – mondta Sziládi Hajna. A címadó sláger mellett többek között a Holdvilágos éjszakán és Szerelemhez nem kell szépség című szerzemények is elhangzanak az előadásban.

– Csodálatos a látványvilág. Ahogy az első jelenetben belépek az ügyvéd irodájába, azonnal visszarepülök az időben. Egy kis ékszerdoboz az egész díszlet. Emellett gyönyörű, finom és nőies ruháim vannak, amelyek komoly tartást adnak. Jó ebben a korban időzni – mondta. Hozzátette, a korhű előadást ugyanakkor felettébb aktuálisnak érzi.

– Izgalmas felfedezni, hogy a sokak által konzervatívnak gondolt harmincas években is mentek a flörtök, a szerelmi pletykák és sugdolózások, és a maihoz hasonlóan szabadon beszéltek a sikamlósabb témákról is – zárta a beszélgetést a színésznő.