A Merényi Zsuzsa-díjas, Nívó- és Dömötör-díjas táncművész kiemelte, büszke arra is, hogy jó kapcsolatot ápolnak a Szegedi Kortárs Balettel, ennek köszönhetően pedig növendékeik is részesei lehettek kisegerek, tündérek, udvarhölgyek szerepében a Hamupipőke mesebalettnek, melyet jövőre a Müpában mutatnak be, valamint mindemellett büszke arra is, hogy Vidéki Tehetségcentrumot működtethetnek. Ugyanakkor bejelentette azt is, hogy szeptembertől új évfolyamot indítanak, melyre alsósok jelentkezését várják, hamarosan castingot tartanak.

A vasárnapi gálát megtisztelte jelenlétével Macher Szilárd, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorhelyettese is, aki arról beszélt, hogy nagy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen nagyon hasonlóan gondolkoznak Varga Józseffel, mindketten arra törekszenek, hogy a maximumot nyújtsák a növendékeknek, és a legjobbat hozzák ki belőlük. A Táncművészképző Intézet igazgatója úgy véli, a VargaBalett alapítója olyan személy, aki ma már több ezer gyermek életét határozza meg, akkor is, ha professzionális táncosokká váltak, és akkor is, ha nem. A Harangozó Gyula-díjas balettművész hozzátette, nem véletlen az, hogy az első Vidéki Tehetségcentrumot itt, Szegeden indították el, és az első centrum vezetésére Varga Józsefet kérték fel.