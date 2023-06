A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállítása, a Magyar EXPO sikerek 170 év 32 világkiállítását, illetve az azokon megjelent magyarok sikereit kívánja bemutatni. A kiállítás a szinte lehetetlenre vállalkozott: a magyar közgyűjteményekben fellelhető, világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgy legtöbbjét felkutatta. Még soha nem volt a magyar múzeumtörténetben ilyen összművészeti, a magyar kultúrtörténet legfontosabb szegmenseit felvonultató időszaki kiállítás, amely hatvannál több magyar közgyűjtemény és 22 magánszemély világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyait gyűjti össze és mutatja be egy helyen. A világkiállítás ötlete Albert hercegtől, Viktória királynő férjétől származott, és a gyártott termékek első nemzetközi seregszemléjét még 1851-ben rendezték meg a londoni Hyde Park Kristálypalotájában.

Kovács Margit Fonó című munkája mögött a Hódmezővásárhelyi Majolikatelep tárgyai láthatók a fővárosi tárlaton. Fotó: Jaksity Iván

Az íróként is ismert történész-muzeológus, Gál Vilmos már 2005 óta foglalkozik a témával. A tárlat kurátoraként lapunknak elmondta: másfél éves munka eredménye az ötszáznál több műtárgyat felvonultató, augusztus 20-ig látogatható kiállítás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban.

– A 170 év alatt bemutatott magyar képzőművészeti és ipari alkotások valóban időtállóak lettek, máig a kultúránk alapjai. A Magyar EXPO sikerek tárlaton Hódmezővásárhely is helyet kapott: a majolika gyár oklevelei és kerámiái, illetve Tornyai János festménye is látható – hangsúlyozta Gál Vilmos. Majd hozzátette: kutatása kezdetén, 2005-ben nem is sejtette, mennyire szerteágazó témát választott. Főként az érdekelte, hogy a sikerek miként tükröződtek például az országimázs fejlesztésében, milyen fontos szerepe volt például a magyar pavilonok megjelenésének.

A legfontosabb tárgyak: Viktória-mintás Herendi-készlet, Zsolnay négyalakos állóváza, Térey-ezüstserleg, legyező a bécsi világkiállításról, Rómer Flóris 1867-es naplója, hódmezővásárhelyi majolika tál, vörösvágási opálok, Vikár fonográfhengerek, Munkácsy nagydíja 1878-ból, Andrássy György aranyérme 1867-ből.

A tárlatban olyan festők művei szerepelnek, mint Markó, Than, Lotz, Madarász, Székely, Munkácsy, Paál, Szinyei Merse, Csók, Csontváry Kosztka, Bernáth, Jovián, illetve a szobrászatot képviseli mások mellett Kisfaludi Strobl, Zala, Ligeti, Medgyessy, Telcs, Pásztor, Kő, Gáll, Samu. A magyar képző- és iparművészet mellett megjelenik az építészet, a tudomány- és technikatörténet, a kézműipar, a kereskedelem, az élelmiszeripar és a vendéglátás is.