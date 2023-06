Közölte, az országos jelentőségű seregszemlére hazánk legtávolabbi szegletéből is érkeztek alkotások, de a szegedi művészek is képviseltetik magukat a tárlaton. Rámutatott, a kétszintes kiállításra a festmények mellett a képzőművészet minden ágazatából érkeztek nevezések, így például grafikák, kisplasztikák, szobrok és vegyes technikájú művek is láthatók.

A hazánk kortárs művészeinek legjavát felvonultató eseményt Nátyi Róbert művészettörténész nyitotta meg. Elárulta, 2007-ben, amikor a Reök palota megnyitott, még ők sem sejtették, hogy úgy össze tud majd kapcsolódni az egykori modernizmus palotája a mai kortárs művészettel, hogy mára a magyar kortárs művészet egyik legfontosabb fellegvárává válik.

Szólt arról is, hogy évről évre egy új alkotást igyekeznek komponálni a beérkezett nevezésekből, hiszen valami különös módon az alkotók művei összekapcsolódnak. Megjegyezte, minden évben egyre erőteljesebb tárlatot nyitnak meg, és bízik abban, hogy ez a jövőben is így marad, még erőteljesebb lesz. Hozzátettek, mindent megtesznek ennek érdekében, ahogyan azért is, hogy a REÖK az ország egyik vezető képzőművészeti helye legyen.