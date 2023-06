Kiállításmegnyitóval és filmvetítéssel is készül a június 24-i Múzeumok Éjszakájára a szentesi Koszta József Múzeum: a megyeháza épületében délután 5 órakor nyílik meg a Barátunk, Bíró Jenő című időszaki tárlat, délután 6 órakor pedig az Őze Lajos életét bemutató dokumentumfilmet vetítik a megyeháza udvarán.

Bíró Jenő festményei Dobos András és egy gyűjtőtársa jóvoltából költöznek december 31-ig a Koszta múzeum falai közé. – Bíró Jenő, egy korszakos festőzseni életművét szeretnénk megismertetni a közönséggel. Jenő bácsi körül mindig nyugalom volt, ebben a zűrzavaros világban pedig szükség van arra, hogy megnyugvást, gyógyító pihenést hozzanak a festményei – ajánlotta a tárlatot Dobos András. Hozzátette, javasolni fogja, hogy Bíró Jenő munkássága bekerüljön a Szentesi Értéktárba is. A szombati megnyitó különlegessége lesz, hogy az alkalmon megszólalnak majd Szabó Bálint gramofongyűjteményének darabjai is.

A kiállítás megnyitója után vetítik majd az Őze-filmet a Múzeumok Éjszakáján, amihez egy kiállítóhely-megnyitó is párosul. A Széchenyi-ligetben, a Csallány Gábor Kiállítóhelyen nyílik meg az Őze Lajos Emlékház. Az alkalomra eljön Szentes legendás színészének – akit egy ízben maga Latinovits Zoltán nevezett színészkirálynak – húga, Őze Katalin, és a színész fia, Őze Gábor is. Továbbá a múzeum vendége lesz Őze Lajos felfedezőjének, Dr. Sári Ilonka néninek, az egykori szentesi agrártechnikumi irodalomtanárának fia, unokája és családjuk is.