Potápi Árpád János szerint a most bemutatott tárlat rendkívül különleges, ugyanis Feszty képeiből még sosem rendeztek ekkora kiállítást, ráadásul most a művész méltatlanul elfeledett munkáit is láthatja a közönség.

Ezek alapján pedig nem véletlenül emlegették Feszty Árpádot kora egyik legjelentősebb festőművésznek.

Az államtitkár hozzátette, hogy Feszty nem csak a festészetben jeleskedett. A hazája iránti elkötelezettsége társadalmi szerepvállalásra is késztette. Nagy szerepe volt a magyar ipar fejlődésében, és a művészetek elfogadtatásában is. Feszty Árpád volt az, aki kezdeményezte a rajztanítás megreformálását, hogy a fiatalok minőségi művészeti képzésben részesüljenek.

Feszty Árpád mindig hazája érdekeit. Amikor lehetősége lett volna rá, hogy Vilmos császár udvari festője legyen, azt visszautasította.

A magyarok bejövetele című, de általában csak Feszty-körképként emlegetett mű jut eszébe a legtöbbünknek, ha meghalljuk Feszty Árpád nevét. Nem véletlen, hiszen ezt az alkotást a méretét, technikáját és magas színvonalú művészi kivitelezését tekintve is méltán nevezhetjük a festő életműve csúcspontjának. Feszty Árpád ugyanakkor tájképeket, életképeket, és vallásos tárgyú művek sokaságát is készítette.

A kiállítás koncepciójának kialakítását Görbe Márk művészettörténész, Feszty-kutató készítette. A tárlat októberéig látogatható.