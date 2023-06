Molnár Áron, Algyő polgármestere lapunknak elmondta, régóta szerették volna, hogy a községnek legyen egy saját gasztroeseménye, ezért szervezték meg tavaly először a halfesztivált a tiszai évadnyitóval egybekötve, amely igen sikeres volt, ezen felbuzdulva tartották meg idén is a találkozóval kiegészítve. Szerinte jól látszik, van létjogosultsága az eseménynek, hiszen csak a főzőversenyen mintegy 350 személy vett rész, összesen pedig 600-700 résztvevője volt a fesztiválnak, amelyet a Gyevikult Nkft. szervezett meg az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesülettel (ALTE) együttműködve. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy a Tisza-menti Települések Találkozójára olyan városok vezetői, képviselői is eljöttek, mint Szeged és Szentes, valamint hogy testvértelepülésük, a Magyarkanizsához tartozó Martonos is igent mondott a meghívásra.

A fesztiválon egyébként a Tisza-menti települések is "megmérkőztek", így kiderült, hogy kik készítik a legfinomabb ételt halból. Kiválóság díjat kapott Martonos, Szeged és Szentes is. A baráti, családi, céges csapatok közül a Terhes-Kiss csapat érdemelte ki a Kiválóság díjat, míg a legfinomabb halászlét Bakó László csapata, a Tedd a jót csapat és a Betonüzem készítette el, a legjobb sült pedig az Algyői Természetvédő Horgászegyesületé, a Belo-Ép csapatáé és a Szőke Tisza Nyugdíjasklubé lett.

A nap során egyébként már strandolni is lehetett a Tiszában, ugyanis Füzesy István, az ALTE elnöke arról számolt be lapunknak, hogy június elsejével megnyitott a szabadstrand, amely szintén áldást kapott az évadnyitón. Hozzátette, a megnyitón szóba került az is, hogy a Tisza-menti településekkel összefogva a vízi utakat is fejlesztik, ennek érdekében októberben egy konferencia lesz Algyőn, amelyen minden olyan személy jelen lesz, aki segítségükre tud lenni a cél elérésében.