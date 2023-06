Eddig főként történelmi könyveiről ismert Gál Vilmos ezúttal egy 10-14 éves korosztályt megszólító ifjúsági regénnyel jelentkezett; kötete a 94. Ünnepi Könyvhétre jelent meg. Kiközösítés, agresszivitás, elvakult ideológiák, elszigetelődés, tolerancia-hiány, egoizmus, beszűkült nézőpont és kizárólagos igazságok. Ilyen, és ehhez hasonló problémákat feszeget története. Az író éppen azt szeretné megmutatni, mit kell ahhoz tennünk, hogy ne essünk a fenti hibák csapdájába.

Mint kiderült, a Jövőre hátraszaltó születésénél vásárhelyi fiatalok közreműködtek: a szerző lánya, Gál Petra nem csupán a történet alapötletével segítette történész, muzeológus édesapját. A kiskamaszokat megszólító nyelvezet finomításában és a szerkesztésben is a szerző támasza volt. A vásárhelyi Szent István Katolikus Kertvárosi Általános Iskola diákjai pedig az igen beszédes illusztrációkat készítették. Részben a vásárhelyi kapcsolódási pontok okán, az idei Ünnepi Könyvhéthez is csatlakozó Németh László Városi Könyvtárban mutatták be a napokban a kötetet.

Fotó: Tábori Szilvia

Mint azt a rendezvény előtt Gál Vilmos lapunknak elmondta, a Covid idején még a korábbinál is szorosabbra fonódott kapcsolata a 3 éves kora óta Hódmezővásárhelyen élő Petra lányával. Beszélgetéseik nyomán született meg a Jövőre hátraszaltó végül két hónap alatt íródott története, amelyben a harcos vegán környezetvédő tinilány, Olívia fejlődését követhetjük.

Nincs egy kifejezett konklúzió, a kislány bejárt útja, a tapasztalatai, fejlődése áll a középpontban. Az, ahogy a megismerések, személyes élményei nyomán feloldódik, átformálja a világról alkotott véleményét

– magyarázta Gál Vilmos. Azt már lánya, Petra tette hozzá, hogy a környezetvédelem kifejezetten foglalkoztatja generációját, de látja, ahogy a nála néhány évvel fiatalabb 10-14 éves korosztály is meglehetősen tájékozott a témában.

Ám a könyv pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ nem csupán fekete és fehér. Fontos kritikusan állni az interneten elérhető információkhoz, a véleményvezérek sokszor egyoldalú álláspontjaihoz. A tájékozódás, a személyes tapasztalatok, a közösségi élmények segíthetnek ebben. Édesapja könyve próbál ugyan tanítani, de nem didaktikusan. Annyi hétköznapi probléma és kaland veszi körül a főszereplőt az eseménydús történetben, hogy észrevétlenül mutat utat.