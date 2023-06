Eleinte nehéz volt, sokat küszködtünk, hiszen ez egy új műfaj volt. De a fúvószenében játszott könnyűzenei alapok megvoltak, így a csapat lassan belerázódott

– vallotta a kezdetekről.

Az alapfelállás ebben a műfajban 16 tagú: szaxofonosok, harsonások, bőgős, gitáros, zongorista és dobos muzsikál a csapatban – olykor azonban többen is bekapcsolódnak a muzsikálásba. A zenekarvezető-alapító egy évtizede azt mondta, azért jutott eszébe, hogy szervezni kellene egy ilyet, mert újdonságra vágyott, és mint fogalmazott, fúvószenekar lassan minden faluban van. Ezen felül azért is, hogy a gyerekek többféle zenei műfajt is megismerjenek.

Deák Sándor már a hetvenes éveiben jár, de még mindig megdobban a szíve, ha a közönség elé lép.

Nincs jobb érzés, mint amikor a hallgatóság jól érzi magát. Ők a legfontosabbak

– mondta.

A mostani koncert annyiban is különleges lesz, hogy ezúttal első alkalommal énekesük is lesz, méghozzá Mágori Edó. A repertoárból ilyen produkció lesz például Frank Sinatratól a Strangers In The Night, illetve a Yesterday a Beatlestől.

Már másodjára próbálunk vele, kitűnő énekes

– mondta. A közönséget július 8-án, szombaton, este 7-kor várják a Makovecz téri zenepavilonban.