Kállai Ákos vezetésével ebben az évadban is jelentős alkotómunka zajlott a Kooperáló színházpedagógiai alkotótérben. Ahogy fogalmazott, immár beérett a munka gyümölcse, betetőzött a Kooperáló kreatív energiája.

Rengeteg együttműködés épült ki. Ebben az évadban már nem nekem kellett kopogtatni az iskolák ajtaján, hanem maguktól jelentkeztek az általános és középiskolai osztályközösségek, és igényelték a drámapedagógiai és közösségépítő foglalkozásokat, valamint az osztálytermi előadásokat. Két hónapos várólista volt, annyian jelentkeztek

– mondta a színházpedagógus.

A legkeresettebbek idén a közösségépítő foglalkozások voltak.

Fotó: PATYI ZSOFIA

A drámapedagógia segítségével finomítottuk az osztályok közösségi dinamikáját, kommunikációját, erősítettük a kohéziót. Volt olyan osztályközösség, amelyet heti rendszerességgel a tanév egészén végigkísértem

– részletezte Kállai Ákos.

A tantermi előadások idei slágere a Szókratész védőbeszéde című volt, valamint a frissen készített fórumszínházi előadás, amely az SZTE ÁJTK joghallgatóinak Kortársaktól Kortársaknak elnevezésű munkacsoportjának kezdeményezésére készült.

A joghallgatók kerestek meg bennünket, hogy járjuk körül a bántalmazás témakörét a fórumszínház eszközeivel. Három színházi jeleneten keresztül dolgoztuk fel a kortársak közötti bullying, a családon belüli bántalmazás és a párkapcsolaton belüli elnyomás témáit. A jelenetek bemutatása után a diákok különböző megoldási stratégiákat próbálhattak ki. Majd a joghallgatók a helyzetek jogi hátterét is ismertették az osztályokkal

– magyarázta Kállai Ákos, aki egy vitaszínházi előadást is készített Farkas Atillával és Sziládi Hajnával Família Kft. címmel, amely a családalapítás témáját járja körül.

Színházi előadásokhoz kapcsolódó foglalkozásokkal is kivonult az iskolákba a Kooperáló, például a Rokonokhoz, A padláshoz, az Időfutárhoz kapcsolódóan. De az is előfordult, hogy a tananyag feldolgozásában kérték a pedagógusok a műhely közreműködését, így a Toldi és a Rómeó és Júlia kapcsán is zajlottak foglalkozások.

Interaktív módon, élménypedagógiai eszközökkel, drámapedagógiai játékokkal jártuk körül a tananyag tartalmi hátterét, amelyek segítettek elmélyíteni a tárgyi tudást

– részletezte Kállai Ákos.

Az idei évad legfőbb újdonsága volt, hogy a Kooperáló mindhárom alkotóműhelye, az általános iskolásokat foglalkoztató Placc, a középiskolásokat tömörítő Bázis és a felnőtteknek hirdetett Szövet is előadással zárta az évadot. A legfiatalabbak Piroska és a farkas meséjét adták elő.

A kamaszokkal saját történetet találtunk ki, amelyben az identitáskeresést, a lázadást és a problémákkal való szembenézést jártuk körül. A teljes előadást a diákok írták és improvizálták, a zenéket is ők komponálták. A felnőttekkel Farkas Atilla kollégám segítségével megalkottuk az Özönvíz című előadást. A sorsfordító életeseményeiket dolgoztuk fel és fűszereztük a szegedi nagyárvíz allegóriájával. Azt gondolom, nagyon megható és inspiráló produkció lett, amely az emberi krízisekben rejlő lehetőségeket járja körül

– részletezte Kállai Ákos.

Az Özönvíz című előadás június 12-én és 19-én este még megtekinthető a színház balett-termében, regisztrálni a Kooperáló közösségi oldalán lehet.