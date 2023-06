Kedves druszám!”

A csongrádi múzeum birtokába két levél került az egykori járásbíró családjától, a dokumentumokat, két levelet, azok géppel írt másolatát, egy borítékot és egy névjegykártyát a címzett unokája, Fehér Csaba ajándékozta a múzeumnak.

– A levelek Forgó Ferenc királyi járásbírónak szólnak. Vele bensőséges viszonyt ápolt Móra Ferenc, például ha Csongrádon járt, akkor a családnál szállt meg, de a levelek megszólításai, „kedves druszám” és „kedves pajtásom” is erről tanúskodik. A család is nagy becsben tartotta ezeket a kézzel írt leveleket, mert le is gépelték – számolt be Gyöngyössy Orsolya, a csongrádi Tari László Múzeum igazgatóhelyettese.

Azt, hogy milyen viszonyban volt az író-múzeumigazgató és a járásbíró, jól mutatja a Forgó Ferencnek adott Móra-névjegykártya hátoldalán lévő felirat is: „E sorok felmutatója bármikor bebocsátható hozzám. Móra.