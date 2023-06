Több ezer bakelitünk van. A zenénk alapvetően egy lassabb tepójú tánczene, keveréke az ethno, az afro, a house és az indie dance stílusoknak. Teljesen multikulti. Szerintem nagyon passzol majd a naplemente hangulatához, ami a Törpe Tetőről szemlélve nyújtja a legszebb látványt a városban

– részletezte Fraser, aki a kilencvenes évek közepe óta egyik motorja Szeged zenei életének. A DJ páros pénteken este hat és éjfél között kényezteti majd a látogatók fülét minőségi elektronikus zenékkel.

A Törpe Tető üzletvezetője azonnal kezdeményezésük mellé állt, amely számára sem volt ismeretlen, ugyanis Csabai László a Bödön Piac egyik alapítója.

Leginkább a program közösségi jellege tetszett meg. Az, hogy nem a vásárlásra van kihegyezve, hanem az emberi kapcsolatokra, a minőségi időtöltésre, a közösségi élményre és az értékteremtő kézművesek meg- és elismerésére

– fejtette ki Csabai László.

A program másik főszervezője, aki a kiállítókat fogta össze, Szalóki Reni tervező grafikus. Szemet gyönyörködtető mandaláit néhány évvel ezelőtt a Szent-Györgyi Albert Agórában rendezett kiállításon csodálhatta meg a nagyközönség.

Összesen 19 kiállító lesz, és a legfőbb cél, hogy minél szélesebb közönség ismerje meg a szegedi és környékbeli alkotókat. El lehet majd velük beszélgetni, szívesen mesélnek a munkájukról. Fontos szempont volt a kiállítók meghívásakor, hogy valóban kézzel-szívvel készült portékákat alkossanak, ne tucattermékeket. A kreatív tevékenységek minden ága képviselteti majd magát, lesz köztük, aki varr, más rajzol, horgol, keresztszemes hímzéssel vagy papírmaséból alkot

– mondta Szalóki Reni, aki maga is kitelepül grafikáival a Törpe Tetőre, és standjánál a mandalaszínezést is kipróbálhatják majd a gyerek és felnőtt látogatók. A gyerekeket arcfestéssel és hennával is várják.