Rajzos borító, romantikus sztori, ráadásul young adult kategóriában - nem is értettem, mi ez a nagy felhajtás Ali Hazelwood regénye körül, mely hatalmasat futott a TikTok-on. Nem ez az a könyv, amit első látásra, vagy a fülszöveg alapján hazavinnék, de mint tudjuk, nem szabad elsőre ítélni. Egyáltalán nem egy bugyuta, tucatnyál, tinibutító regényt kaptam, úgyhogy merem bárkinek ajánlani.

Főszereplője Olive Smith, aki harmadéves biológus doktorandusz hallgató. Igazi tudóspalánta, aki a laboron kívül nem túl talpraesett. De legalább jó barátnő. Történt ugyanis, hogy legjobb barátja, Anh randizni szeretne az ő exével. Hogy meggyőzze arról, hogy ezt nyugodtan megteheti, mert már túl van rajta, hiszen alig párszor találkoztak, elhatározza, hogy elhiteti vele: neki is van már új párja. Erre pedig a legjobb módszernek azt találja, hogy egyik éjszaka, amikor tudja, hogy a lány megláthatja, a megfelelő pillanatban váratlanul megcsókolja az egyetem egyik professzorát az intézmény folyosóján.

Adamról azt kell tudni, hogy bár fiatal, kisportolt és jóképű, ő az intézmény rettegett tanára. Híresen bunkó és kemény mindenkivel, maximalizmusa miatt senki nem elég jó szerinte a kutató szakmában - főleg nem a diákok. Hát őt sikerül Olive-nek lekapnia, majd gyorsan meg is magyarázza, mi volt ez a jelenet és persze bocsánatot is kér.

Bármilyen furcsa, de Adam nem haragszik, mi több, a kamu kapcsolat neki is jól jön karrierje építése szempontjából. Egy ösztöndíjat ugyanis csak akkor kap meg, ha elhiszik róla, hogy nem él a lehetőséggel és nem költözik el az ország másik felére, ahol ajánlatot kapott. Éppen ezért belemegy abba a játékba, hogy ha már ő lett Olive kamu pasija, időnként lássák is őket együtt, hogy hihető legyen, valóban együtt járnak.

A regény elején egyébként a lány már összefutott egyszer Adammal, amikor lejárt szemcseppet csöpögtetve a szemébe vakon szenvedett a férfi mosdójában, ahova véletlenül betért. Az olvasó tehát sejtheti, hogy a férfi már akkor meglátott valamit a furcsán béna és humoros lányban, ezért nem akad fenn azon, hogy egy tekintélyes egyetemi oktató miért nem kirúgással szankcionálja, hogy egy diákja a folyosón megcsókolja.

Szóval elindul a kamukapcsolat, melynek lényege, hogy hetente egyszer együtt kávéznak nyilvános helyen, hogy az egyetemen minél többen lássák, együtt vannak. A merev, híresen mogorva Adam és a bohókás, szétszórt Olive gyakorlatilag mindenben ellentétei egymásnak, mégis nagyon jól elvannak. A lány sokkal nyitottabb lesz, Adam pedig megmutatja humoros, gondoskodó, emberi oldalát, hiszen képtelen nem mosolyogni Olive dolgain.

Persze attól még nem lenne különleges ez a könyv, hogy kapunk egy kamukapcsolatból kifejlődő szerelem történetet, hiszen ez a vonal lényegében borítékolható. A két teljesen különbözó karakter egymáshoz csiszolódása adja azt a rengeteg bájos és vicces pillanatot, amitól nagyon szerethetővé válik. Ugyanakkor a közeg sem mindennapi: az egyetemi labor, a tudósok világa is megnyílik az olvasók előtt, ráadásul rendkívül hitelesen, hiszen a szerző maga is ebből a közegből érkezett. Nem mellesleg pedig egy rendkívül komoly témát is érint a történet: a nők helyzetét a kutatók, a tudomány világában. Hiszen ki hiszi el egy doktorandusz hallgatóról, hogy bármilyen eredményét saját jogán érte el, ha a szakma egyik legkiválóbb képviselőjének ágyában alszik nap mint nap? És ha már ezt teszi, miért ne feltételeznék róla, hogy az előrébb jutás érdekében más férfiaknak is a kedvére tenne?

Szóval sokkal összetettebb ez a regény egy tucat szerelmi sztorinál. Vicces, romantikus és tanulságos is egyben, nyári kikapcsolódáshoz szerintem tökéletes olvasmány.