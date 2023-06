Frida Liu, a 39 éves, gyermekét egyedül nevelő anya élete egyetlen nap alatt megpecsételődött. Mindössze egy rossz napja volt, mégis örökre megváltozott az élete.

Abban a világban, melyben a regény játszódik, az anyák nem hibázhatnak. Ha ez mégis megtörténik, egy intézménybe küldik őket, ahol megtanulhatják, hogyan váljanak jó szülővé. Nincs mérlegelés, akár a legkisebb félreértés miatt is elszakíthatják a nőket gyermekeiktől. A jó anyák iskolájába kerül így a bántalmazó szülő éppúgy, mint az az édesanya, aki pár percet késik az oviból, és azért éreznek rajta sörszagot, mert véletlenül valaki leöntötte a ruhájukat. Frida nem ok nélkül kerül a jó anyák iskolájába. Azon a rossz napon ugyanis magára hagyta másfél éves kislányát. Nem pár percre, több órára. És ez kiderült.

A regény főszereplője tehát a klisékkel ellentétben nem ártatlan, az olvasó így nem is biztos, hogy tud vele azonosulni, együttérezni. Pedig Frida helyzete szánalomra ad lehetőséget, hiszen gyermeke apja elhagyta egy másik nőért, ő pedig egyedül kénytelen minden pillanatban helytállni. Miközben gyereket nevel, dolgozik is és próbál zsonglőrködni a határidőkkel. De túlfeszítenie nem szabad a húrt, mert akkor elveszíti a home office lehetőségét, akkor pedig kislányát kénytelen lenne bölcsődébe adni. Érthető, hogy ilyen helyzetben eljön az a pont, amikor egy nő a végtelenségig elfárad és azt érzi, nem bírja tovább, és a totális kimerültség szélén hoz egy rossz döntést, ráadásul az időérzékét is elveszíti. Egy ilyen kicsi gyermeket ilyen hosszú időre felügyelet nélkül otthon hagyni azonban még így sem az a hiba, amire az ember legyint. Története ugyanakkor mégis szívbe markoló, hiszen az kiderül: imádja lányát és bármit megtenne azért, hogy visszakapja.

Az iskolában a nők saját gyermekükkel azonos korú robotokat kapnak, melyek megszólalásig hasonlítanak egy igazi gyermekre. Ezeket mindig annak megfelelően programozzák, milyen feladatokat kell elvégezniük velük. Az oktatási program pedig rendkívül átfogó: az anyáknak a legapróbb részletekig, az élet minden területét érintő helyzetekben kell megtanulniuk, hogyan kell helyesen viselkedniük gyermekükkel, illetve hogyan kell rávegyék őket a megfelelő viselkedésre. Minden témakör végén vizsgázniuk kell, és a robotgyerek, valamint a saját akkori teljesítményük alapján dől el, hogyan értékelik őket.

A rendszer szabályai elsőre egyértelműnek tűnnek: aki jól teljesít, tarthatja a kapcsolatot gyermekével, aki nem, vagy szabály szeg, az még telefonon sem beszélhet vele vagy családtagjaival. Hamar kiderül azonban, hogy ezek a szabályok rendkívül rugalmasak - már ha azt kell kitalálni, az adott héten vagy hónapban éppen miért nem beszélgetnek gyermekeikkel. Mert itt soha senki nem lehet elég jó anya, hiszen mint tudjuk, a valóságban sincs olyan, hogy valaki mindenben hibátlan. Márpedig itt ez az elvárás.

Frida tehát előbb csak pár percekre kap lehetőséget, amikor a gyerek vagy alszik, vagy éppen nyűgös és nincs kedve telefonálni, később pedig egyre ritkábban, így kénytelen szembesülni azzal, hogy egyre inkább eltávolodik attól, akit a legjobban szeret. Egy idő után pedig már az olvasó nem is tudja, minek örüljön jobban: annak, ha Frida kivételesen lehetőséget kap arra, hogy beszélgessen kislányával, aki egyre inkább elfelejti őt, vagy hogy ne kelljen szembesülnie azzal, hogy amíg ő az iskolában azon küzd, hogy visszakaphassa a kislányt, az az apjával és annak új párjával már berendezkedett egy új életre. És persze mindvégig ott van a kérdés: mi lesz, ha az utolsó vizsga is eljön. Az a happy end, ha egy év után újra egyesül az egymástól elidegenedett család, vagy az, ha az édesanya belátja: jobb helye van lányának új családjában. És egyáltalán: lesz-e happy end.

Ez a regény egyszerre szól arról, milyen komplex és lehetetlen feladat jó anyának lenni és arról, mit tesz egy rendszer azokkal a családokkal, akiket valamilyen oknál fogva elszakít egymástól. Hogy ez mennyire a jövő problémája, azt pedig mindenki eldöntheti saját maga.