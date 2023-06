A makói József Attila Múzeum egy csaknem egész napos programsorozattal csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos rendezvényéhez. Elsőként Ádók Zsanett Mesterségem címere című, fekete-fehér fotókból álló, kézműveseket munka közben bemutató állandó szabadtéri kiállítása nyílt meg. A skanzenben népi játékok, kézműves bemutatók fogadták az érdeklődőket, de lehetett lovagolni és kocsikázni is.

Jó érzés ezt a ruhát felölteni, a hagyományokat ápolni. Boldog vagyok, amikor táncolhatok

– mondta a 13 éves Tóth Tibor Bátor, a Forgatós táncegyüttes fiatal táncosa, akit szilágysági népviseletben láttunk. Ők táncműsort adtak, és ők mutatták be a nevezetes szentivánéji tűzugrást is. Utóbbiról Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató azt mondta, ennek hagyománya vidékünkön Kiszomboron élt, ahol még a 60-as, 70-es években is összejöttek ezen a napon a falu lakói.