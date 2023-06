– Korábban minden tanév végén gálával ünnepeltünk, ahol színpadi produkciókkal mutatkozhattak be a gyerekek. A Covid azonban közbeszólt, a járvány elmúltával pedig szerettünk volna egy rugalmasabb rendezvényt létrehozni, ami a váratlan körülmények között is megtartható – mondta el Ormándiné Nógrádi Erika intézményvezető. A majális egyébként nagy sikert aratott a szülők és a gyerekek körében is, hiszen amellett, hogy rengeteg színes programot kínált, sokkal közvetlenebb kapcsolatra adott lehetőséget a pedagógusok, szülők és diákok számára. Ezért idén már nem volt kérdés, hogy ismét erre várják az ide járó családokat.

A szombati majálist a mesevilág köré építették fel, az összes állomás ehhez kapcsolódott. Minden osztály kitalálhatta, milyen foglalkozásra várja a többieket. Volt, ahol portrét rajzoltak a jelentkezőkről, máshol célba kellett dobni, de akadt olyan csapat is, amely ügyességi játékokat állított össze. Az udvari kavalkádot a tantermekben kísérő rendezvényekkel színesítették: volt kutyaterápiás foglalkozás, mesevetítés és berendeztek egy vasútmodell kiállítást is. A színpadon versmondók, néptáncosok és a Wesley mesezenekara is fellépett, aki pedig mozgáshiányban szenvedett, ugrálóváron vezethette le felesleges energiáit.

A játékokért fabadkával kellett fizetni, amelyet darabonként 100 forintért lehetett megvásárolni. De szintén ezzel a játékos pénzzel lehetett fizetni használt játékokért, amelyeket a gyerekek adtak össze és az elsős tanítóbácsi nagy hangon kínálta, akár a régi piacokon. Az ebből befolyt összeget, ahogyan a nap végén a Grimm-Busz színház előadása és az azt követő táncház előtt szervezett tombola bevételét is egy közösségi tér kialakítására szeretné fordítani az iskola.