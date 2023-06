Idestova 35 éve ismerik már egymást. Magától értetődően egészítik ki a másik gondolatát, egymásra rezonálva beszélgetnek. Dragomán György író és felesége, Szabó T. Anna költő nem rejti véka alá parázs vitáikat sem. Egységük titkát firtató kérdésre azt mondták: rengeteget, naponta legalább két órát beszélgetnek. Ez kapcsolatuk egyik legfontosabb eleme. A másik a szerelem. Még 15 éves korukban ismerkedtek meg, Anna későbbi férje kezébe adta füzetnyi, szinte már kötetbe rendezett költeményeit. – Olyan gyorsan szerelmesek lettünk akkor, és ott volt az írás harmadiknak – mondta Dragomán György lapunknak hódmezővásárhelyi Adjuk meg a módját című közös estjük előtt.

Minden, amit tettek

Onnantól szinte íróiskolát működtettek kettőjüknek: rengeteget csodálkoztak, vitáztak, széttépték egymás írásait. Közben figyeltek és tanultak. – Egyedül nehéz, de mi ketten voltunk. Elhittük egymásnak, hogy tudunk írni – magyarázta Szabó T. Anna a lázas kezdetekről. Ezz az írói kölcsönösséget máig megőrizték. Olyannyira egységben működnek, hogy szerintük szétszálazhatatlanok írói összefüggéseik, szövegeik eredője. – Észrevétlenül hatunk egymásra. Az, hogy a Máglya egy olyan költői könyv lett, amilyen, abban benne van Anna. A kötet írása közben nagyon sokat olvastam a verseit, tanulva a ritmusról, a lélegzetről – magyarázta Dragomán György.

Anna szerint író férjének az alkotáshoz látomások kellenek, míg neki szinte hallania kell választott témája dallamát. – A vers a sámándalokhoz hasonló, a varázslattal rokon. Nem véletlen, hogy Gyuri egyik könyvének Máglya a címe. Magam is ebben hiszek. El kell veszni, bele kell veszni a szövegbe, át kell engedni magunkat íróként is olvasóként is – mondta Szabó T. Anna.

Mégis én vagyok

A tavaly megjelent Adjuk meg a módját című irodalmi szakácskönyvéről Dragomán György azt mesélte, érdekes volt látni, hogy mennyire benne van az életük. – Mert egyébként a novelláimban, regényeimben nem írok magamról, azok nem rólunk szólnak. Az irodalmi receptekben viszont benne van az egész család történetem, a közös életünk minden mozzanata. Így lényegében a főzőskönyvek önéletrajzi napló esszék is – mondta. A személyesség lepte meg Annát ugyancsak a tavaly megjelent, eddigi verseit összegző kötetének kiadásakor. Mint mondta: induláskor azt gondolta, objektív költő lesz, tárgyakon és áttételeken keresztül mutatja meg a belső életét. Mert a világ fontosabb nála. A kötet mégis igen személyes lett. Ezért is döntöttek a Vagyok címről.

A kenyér legalább kész

Majd azt részletezték, hogy a főzés és az írás is alkotás. Mindkettő nagyon hasonlóan kreatív, bár főzni lényegesen könnyebb. – Azért szeretek főzni, mert az ételkészítés kreativitása egyfajta kibúvó az írás alól. Írni ugyanis különösen nehéz feladat. Az ember folyton a jelenetben van, nehéz kijönni a dolgozó szobából, kilépni a szövegből. Ez nagyon fárasztó. Ráadásul néha úgy érzi az ember, hogy dolgozik, dolgozik, különösebb eredmény nélkül. De amikor kenyeret sütök, akkor az azonnali örömet hoz – mondta Dragomán György. Anna pedig mosolyogva hozzátette: de amikor végre kész van egy szöveg, mégiscsak az életük értelme.