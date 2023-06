A makói születésű Erdélyi Tibor bár minden nap alkot, mégis ritkán lép közönsége elé. Részben ezért is rendhagyó a Prém Szabolccsal közös kiállítása a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban. A vásárhelyi művész lapunknak elmondta, munkássága keresztmetszetét kívánta megmutatni a kamaratárlaton, középpontban azzal a Petőfi Sándor ihlette képpel, amelynek köszönhetően hivatásos művész lehetett. Fodor József tanítványa 1994 óta tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének; számtalan stílusban dolgozik. A könyvtárban a következő hetekben látogatható tárlaton a Petőfi-kép mellett, mikrokörnyezete ihlette, fotórealisztikus képei láthatóak.

Szinte minden nap festek improvizációs képeket, ez olyan nekem, mint a sportolónak az edzés. Segít, megmozgatja a fantáziámat, miközben a színekkel dolgozom. Lényegében egy új világot teremtek a nap végére

– magyarázta Erdélyi Tibor.

A kávéval festett képeiről ismert Prém Szabolcs építészmérnök nőalakjait és kevésbé ismert, épületeket ábrázoló néhány alkotását hozta el a közös tárlatra. Az alkotó saját maga tapasztalta ki, hogyan lehet használni a kávét, miként sűrítse és adjon mélységet a színeknek. Úgy véli, még nem érte el a sajátos technika csúcsát, mindig lehet finomítani a megoldásokat. Többnyire szimultán, egyszerre akár 8-10 képet is fest. Van olyan munkája, amely már egy esztendeje vár a befejezésre.

Mindig van egy új gondolat, amely más irányba visz

– fogalmazott.

Cserjés Katalin nyugalmazott egyetemi docens lapunknak azt mondta, lassan egy éve tart már a könyvtár kezdeményezésére elindított programsorozat. Minden alkalommal két-két alkotó mutatkozik be a közönségnek, a megnyitó egyben egy rendhagyó párbeszéd is művészek és a közönség között. Zenével, beszélgetéssel, személyes prezentációkkal fűszerezve. Idén változatos párosok mutatkoztak be, várhatóan ősztől sem lesz ez másként.