Azt egymástól függetlenül több kézműves foglalkozáson is megerősítették már a szakmai vezetők, hogy egyértelműen az olló kissé nehézkesebb használata bizonyítja: a mai gyerekek életében kevesebb a manuális, készségfejlesztő tevékenység. A vásárhelyi gyermekkönyvtár évek óta megrendezi szünidei kézműves programját: az olvasóterem hosszú asztala mellett sokféle kreatív feladat várja a gyerekeket délelőttönként. Az egyik alkalommal az is kiderült: az elszánt felnőttek sem mindig boldogulnak a papírvágóval.

A szülők egyike, Judit kettő, négy és hatéves kislányaival érkezett. Mint azt mesélte: kifejezett célja, hogy sokféle tevékenységet kipróbáljanak lányaik, megismerjék, mihez is van kedvük igazán. És bár néha ösztönözni kell őket, ha átlendülnek a nehezebb pillanatokon, közben mindig kedvet kapnak az újdonságokhoz is. A fejlődés és fejlesztő hatás nehezen mérhető, a szülő szerint a folyamatos tevékenykedés a lényeg. Ugyan nem erőltet semmit, de kitartásra biztatja őket és a felfedezés jutalma többnyire a felhőtlen öröm. Az eltérő életkorú lányok mindig figyelik, inspirálják egymást játék közben. És azt is megfigyelte, hogy a mesék világa hat például a színhasználatukra, az éppen kedvenc árnyalatokra.

A szakkört vezető gyermekkönyvtáros, Gyulafalviné Vereczkei Györgyi azt hangsúlyozta: a felfedezés örömére koncentrál az összeállított tevékenységekkel úgy, hogy közben azért összetettebb, bonyolultabb technikai megoldásokkal ismerkedjenek a gyerekek. De semmi sem kötelező, szabadon válogathatnak. Vereczkei Györgyi szívesen merít ötleteket a régi, klasszikusabb dolgokból; becsempész mondjuk gomb-felvarrós tevékenységet. A nagyobbak gyöngyöt fűznek, vagy csomózós technikával készítenek karkötőt, a kicsik színezhetnek, papírból játékokat készítenek, de a dekupázs technikával készített ablakdíszek egészen sokféle korosztályt elragadtak.

Az ingyenes kézműves foglalkozáshoz bárki csatlakozhat még július 3-án, 5-én és 7-én, hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 11 óra között a vásárhelyi gyermekkönyvtárban. A záró alkalommal - a foglalkozás végén - a Diónyi Színpad is csatlakozik hozzájuk tulipános-bábos mesejátékkal.