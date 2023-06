Megkezdődött csütörtökön a Dugonics téren a 94. Ünnepi Könyvhét központi programsorozata. A hét eleje óta zajló rendezvény 15 helyszínen közel 100 eseménnyel csábítja az olvasást kedvelőket. A legnépszerűbb helyszín azonban kétségkívül az egyetem főépülete előtti terület, ahol nem csak beszélgetéseket és dedikálásokat tartanak, de rengeteg könyvkiadó is jelen van, így a legfrissebb kiadványokat egyből be is lehet szerezni.