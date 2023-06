A helyi mellett tokaji, hajósi és mátrai borokat is kóstolhatunk 1 órája

Negyedszázados hagyománya van a Csongrádi Borfesztiválnak

Acapella, operett, garázsrock és népzene is megfér majd az augusztusi borfesztivál színpadján Csongrádon. A standok környékén is széles lesz a választék, a helyi bortermelők mellett a tokaji, a dél-balatoni, a mátrai és a hajósi borvidék italait is megkóstolhatják az érdeklődők.

M. A. M. A.

Szulák Andrea is fellép majd az augusztusi borfesztiválon. Archív fotó: Karnok Csaba

Bár a borfesztivál csak augusztusban kezdődik, a város már június végén nekilát a csongrádi borkultúra és a kulturált borfogyasztás ünneplésének. Június 30-án választják meg a Közönség borát, illetve aznap hirdetik ki a Város bora cím új birtokosát is. Előbbit a borkóstoló közönség, utóbbit pedig szakmai zsűri választja ki a borbírálat szabályai szerint. A bor városi ünnepe augusztus 15-én egy szakmai nappal indul Bokroson, a nagyközönséget pedig augusztus 18-tól várják a nyár egyik legnagyobb csongrádi eseményén. A három napos programban a helyi értékekre helyezik a hangsúlyt, így a színpadi produkciók mellett többek között egy, a kubikosságról szóló kiállítást is bemutatnak, a fesztivál környékén pedig Csongrád épített környezetében lehet gyönyörködni. – Az, ami minket körülvesz és számunkra természetes, az mind-mind érték és jelentős a város életében. Szeretnénk megmutatni, mi az, amit az elődeink megőriztek számunkra. Célunk a helyi értékek népszerűsítése, a hagyományőrző civil szervezetek bemutatása és a közösségépítés – emelte ki Hörömpöliné Víkor Katalin, a csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria vezetője. A szervezők mellett a borászok is készülnek a rendezvényre, eddig 13-an regisztráltak. A helyi termelők italai mellett tokaji, dél-balatoni, hajósi és mátrai borokat is lehet majd kóstolni a Csongrádi Borfesztiválon, számolt be Forgács Tünde szervező. A fellépőkkel kapcsolatban megtudtuk, hogy a színpadon acapellát, operettet, garázsrockot és népzenét is hallhat majd a közönség helyi művészek és feltörekvő zenekarok előadásában, a borfesztivál sztárvendége pedig Szulák Andrea lesz majd. Emellett a hagyományokhoz híven számos kísérőprogram is társul a rendezvényhez. A részletes programon már az utolsó simításokat végzik, a szervezők pedig ígérik, hamarosan kirukkolnak a fellépők végleges névsorával.

