Évek óta hagyomány Szentesen, hogy a hangversenyközpont évadzáró koncerttel adózik a zene ünnepének. Idén június 21-én 19 órától ezen alkalomból a Tóth József Színház és Vigadó színpadán az Omega Szigetek dalciklust mutatják be.

Az egyedi hangulatú, monumentális crossover művet a legendás együttes megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tavaly mutatták be az őriszentpéteri Omega-fesztiválon. A darabot Sülyi Péter, az Omega szövegírójának felkérésére Szirtes Edina Mókus komponálta: az Erkel Ferenc-díjas énekesnő világzenei stílusban terelte újfajta megszólalás irányába az Omega-dalokat.

A bemutató nagy sikere után a művészek szerették volna, ha ez a viszonylag nagy apparátust foglalkoztató produkció nem csak egyetlen koncertben merülne ki. Ez az elképzelés június 21-én teljesül majd, hiszen az ősbemutatót követően először Szentesen hallhatja majd a közönség az Omega Szigetek dalciklust.

Az est folyamán rengeteg közreműködő lép majd színpadra, így a Szirtes Vonós Quintet és a Four Bones Harsona Quartet mellett Cserta Balázs dzsessz-szaxofon-, népi fúvós előadóművész, Boros Attila basszusgitárművész, valamint Kertész Ákos ütőhangszeres művész is játszik majd. Különleges szólistaként fellép majd az Erkel Ferenc-díjas énekesnő, hegedűs, zeneszerző, Szirtes Edina Mókus, Básits Branka énekművész, a Junior Prima díjas magyar színész, Vecsei H. Miklós, valamint a magyar énekes, dalszerző, musicalszínész, Schrott Péter is. Az eseményen különleges vendégként tiszteletét teszi az Omega együttes dalszövegírója, Sülyi Péter is.

