A Múzeumok Éjszakáján, június 24-én, szombaton a vásárhelyi Tornyai-múzeumban a legkisebbeket régészeti játszóház, közismert festmények „színezője”, míg a családdal érkezőket múzeumi kincskereső várja. A főutcai közgyűjteménybe betérőket „Benczúr Gyula festőművész” fogadja, akinek nagyszabású és impozáns emlékkiállítása azon a napon zárul. A bejárati előcsarnokban esti álomképekből láthatnak egy tematikus festményválogatást a művészetkedvelők, míg a múzeum emeletén a 90 éve született Nagygyörgy Sándor fotóművész alkotásaiból nyílik időszaki kiállítás. A múzeumi éjszaka alatt a közgyűjtemény munkatársai tárlatvezetéseken hívják fel a látogatók figyelmét a kiállítások kevéssé ismert részleteire és érdekességeire, valamint egy feledésbe merült műgyűjtő lelkész magánkönyvtári hagyatékáról lehet előadást hallgatni, élőben is megtekintve a könyvritkaságokat és az abban szereplő bejegyzéseket. Az estet idén is a Srácok csellóval formáció múzeumikerti unplugged koncertje zárja.

Az Alföldi Galéria földszintjén Darvassy István kiállításán nemcsak a festőművész életművének alkotásai, hanem egy, a Nagy Háború idején „vitéz” haditetteket végrehajtó katona, később művésztanár pályájának izgalmas fejezetei is megelevenednek. Az emeleti állandó kiállítást, az Alföld művészetét felvonultató több száz festményt és plasztikát újszerű látásmóddal, tematikai fókuszokkal járhatják körbe a vezetésen résztvevők. Az Emlékpont az ötvenes évek sötét pillanataiba enged betekintést, de az úgynevezett retró kiállításon a (fél)múlt zenéinek felidézésével hallhatnak izgalmas történeteket a látogatók.

A júniusi múzeumi estéhez a Németh László Városi Könyvtár és a Szerb ortodox templom is csatlakozott, előbbiben Erdélyi Tibor festőművész és Prém Szabolcs kávéval alkotó mutatja be műveit az érdeklődőknek, míg a sétálóutca „titkos” templomába betérők megtudhatják ki volt a vásárhelyi ortodox közösség legnagyobb mecénása, és megismerhetik a szentéletű államférfi és egyházalapító, Szent Száva életét is.

A 2023. évi Múzeumok Éjszakáján a belépés 18 év alattiaknak, nyugdíjasoknak és Vásárhely Kártya-tulajdonosoknak díjtalan; a valamennyi kiállításra és programra érvényes sétálójegy ezer forintba kerül. Június utolsó hétvégéjén a vásárhelyi muzeális intézmények kizárólag a rendezvények ideje alatt, 24-én 17 és 22 óra között tartanak nyitva.