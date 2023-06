Arról, hogy miért éppen az udvaron mutatják be péntektől vasárnapig a Szabadságharc című színpadi játékot, Kancsár Orsolya, a Szegedi Pinceszínház ügyvezető igazgatója beszélt lapunknak. Elmondta, forráshiány miatt idén nem tudják megnyitni a Vízi Színházat a Tisza-parton, viszont a színházban ilyenkor nyáron már kissé párás a levegő, így azt a döntést hozták, hogy a következő hetekben az udvaron tartanak előadásokat.

Hozzátette, Vízi Színház-Szárazdokk Fesztivál címet kapta a nyári előadássorozatuk, amelynek nyitánya volt a pénteki, Szabadságharc című színpadi játék, amelyet szombaton és vasárnap is 19 órakor mutatnak be, és amely a 10. Színházi Olimpia jóvoltából befogadott előadás. A dokumentarista dráma bemutatja, hogy Petőfi hogyan kapcsolódott társaihoz, így bukkan fel egy-egy jelenet erejéig többek között Vörösmarty Mihály, Jókai Mór és Mészáros Lázár hadügyminiszter. A darabot játszó két színész emberi oldaláról mutatja be a magyar irodalom alakjainak legendás barátságát, így érezheti az előadás alatt végig a közönség azt, hogy mintha a mából szólalna meg Petőfi és Arany.

Kancsár Orsolya lapunknak elmondta azt is, hogy a folytatásban a mediterrán hangulatú téren lesznek gyerekelőadások is, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, valamint a Vitéz László és az elátkozott malom lesz látható. Emellett a felnőtteknek leginkább koncertzenés előadásokkal készülnek, így például Csemer Bogi és Kemény Zsófi közös estjével. De lest kabaréest is Karinthy és a nők címmel, míg a hónap végén Steve Savamya érkezik Kanadából Szegedre.