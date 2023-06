A hivatalos műfaji megjelölés szerint A próba (The Rehearsal) reality, tehát egyfajta dokusorozat, amelyben a szereplők nem fiktív szerepeket alakítanak, hanem saját magukat. Mivel A próba a lehető legtávolabb áll a szokványostól, így ezt a hivatalos műfaji megjelölést kéretik rugalmasan kezelni. A sorozat írója-rendezője-főszereplője-producere – egyszóval az atyaúristene – Nathan Fielder, aki rendesen kimaxolja a kreativitást. Ennek eredménye az egyik legeredetibb, legötletesebb, sőt a legbizarrabb sorozat, amit valaha láttam. Hol máshol lenne megtekinthető, mint az HBO Maxon, aminek a kínálata egyébként is tele kísérletező jellegű művészfilmekkel.

Bizonyos szempontból A próba is felfogható kísérletnek. A valamivel több mint 180 perc alatt ledarálható minisorozat (a hat epizód mindegyike fél-félórás) Nathan Fielder gondolatkísérletére épül. Vajon mi lenne akkor, ha sorsformáló beszélgetéseink, tetteink előtt többször is elpróbálnánk az adott beszélgetést, jelenetet? Segítene-e ez rajtunk? Javítana-e az éles szituban mutatott teljesítményünkön? Nathan Fielder persze nem elégszik meg azzal, hogy pusztán eljátszik ezekkel a gondolatokkal: a gyakorlatban is megvalósítja őrült terveit.

A próba első epizódja még nem a fő történeti szálról szól, ennek ellenére a kezdés in medias res. Aki nincs felkészülve arra, amit látni fog (ez könnyen megeshet), az akár több ízben is elveszítheti a fonalat. Ebben az epizódban Nathan egy olyan férfinak segít, aki évek óta azzal küzd, hogy képtelen elárulni a kollégájának a hazugságát. A férfi diplomát, végzettséget hazudozott magának, de mivel már nem tud tovább hazugságban élni, így kapóra jön neki Nathan mesterterve. Ez pedig a következő: a férfinak újra meg újra el kell játszania egy betanított, hivatásos színésszel azt a párbeszédet, amely során bevallja a kollégájának a kínos hazugságot. Ezekhez a próbákhoz Nathan és stábja felállítják annak a bárnak a hű mását, ahol majd a vallomás is el fog hangzani. A kollégától érkező válaszreakciók lehetőségeit is sorra veszik, hogy hősünknek lehetőleg mindenre legyen viszontválasza. Úgy tűnik, Nathan mindenre felkészíti „kliensét”. Amikor azonban eljön a nagy nap, kiderül, hogy Nathan tervez, az élet meg végez.

A Nathan Fielder által megálmodott próbák terápiás céllal készülnek. Nem egy olyan jelenetet látunk a sorozatban, ahol Nathan felveti egy új próba lehetőségét, mintha az bármit is megoldana. A rendező annyira belelovalja magát saját projektjébe, hogy egy ponton túl önmagát is belehelyezi a látszatvalóságba, azaz neki magának is szerepet kell játszania, csak hogy segítsen hősének, Angelának. A sorozat legfőbb történeti szála épp Angela körül forog, aki családot szeretne alapítani, de még nem érzi késznek magát a családanya szerepére, úgyhogy… úgyhogy elpróbálja azt, milyen anyának lenni onnantól kezdve, hogy a gyereke csecsemő, egészen odáig, hogy tinédzserré érik. Mit szed Nathan Fielder, hogy ilyen koncepciót talált ki? Ez a következő kérdés, ami felmerülhet bennünk, látva az őrültebbnél őrültebb jeleneteket. Amikor azt hisszük, a második epizód abszurditását már nem lehet überelni, akkor jön a harmadik epizód, majd a negyedik és így tovább. Fielder meghökkentően szemtelen módon olyan kényes témákhoz nyúl, mint a rasszizmus vagy a vallási ellentétek, és a végére mindezt megfejeli az alapkoncepció súlyos etikai vonzatának tárgyalásával. Milyen károkat okoz egy gyermek számára, ha huzamosabb ideig azt a szerepet kell játszania, hogy van édesapja, miközben a valóságban nincs neki? Nathan Fielder egy kisgyermek érzelemvilágával játszik, így óhatatlan, hogy idővel szembe találja magát koncepciójának súlyos következményeivel.