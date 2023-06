Az írás sokáig menedékként szolgált. Naplót vezetek, és most már a blogot is rendszeresen írom. A főzés, a finom ételek is fontos szerepet töltenek be az életemben. Imádom a házi kosztot, vasárnaponként a konyhában anyával és a nővéremmel mindig együtt főztünk. Legkedvesebb emlékeim között szerepel, amikor a nagymamám beállított egy-egy tepsi házi süteménnyel. Régi receptkönyvét nagy becsben tartom. Örökségem a főzés iránti szenvedélye. Ezt a szeretetet – az olvasás, az írás, az evés és a sütés-főzés iránti szenvedélyemet ötvözöm a blogomon