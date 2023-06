Izbékiné Cseuz Gabriella, a Gyevikult Nkft. múzeumi-közművelődési szakembere, a szakkörök koordinálója lapunknak elmondta, először 2021-ben kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek az A Szakkör programban, ekkor kezdtek el a nemezeléssel foglalkozni, így elsajátították az alapokat, majd 2022-ben ismét sikerrel jártak, ezért folytatni tudták a megkezdett munkát, de már magasabb szinten. Emellett kosárfonó szakkört is indítottak, hiszen régen nagy hagyománya volt a községben a vesszőből történő kosárfonásnak, most a program segítségével pedig újjáélesztették azt.

Jelezte, a nemezeléshez és a kosárfonáshoz is az intézettől kapták az alapanyagokat, valamint az eszközök jelentős részét is, míg az oktatók és a mentorok a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettől érkeztek. Az elmúlt hónapok során valódi közösség kovácsolódott, melynek tagjai a nulláról indulva olyan dolgok készítését sajátították el, mint például az ülőpárna, a kézmelegítő, az ujjbáb, a mazsoláskosár vagy a ceruzatartó.

Hozzátette, olyan termékek is készültek gyapjúból, amelyek a tananyagban nem voltak benne, ilyen volt az ollótartó üvegkaviccsal és a LED-es fénygirland is. Sőt, a március 15-ei ünnepségen részt vevők számára kokárdát is készítettek ajándékba.

A szebbnél szebb munkákat bemutató tárlat június 20-ig tekinthető meg az Algyői Tájházban, ezt követően mindenki hazaviszi az általa készített dolgokat.

De nemcsak a tájházba, hanem az Alkotóházba is érdemes betérni a településen, ott ugyanis tizennegyedik alkalommal van Foltvarró Kiállítás, hiszen a 18 helyi hölgy továbbra is aktívan alkot az Algyői Foltvarrók Körének tagjaként. Izbékiné Cseuz Gabriella, a kör vezetője közölte, minden évben az elmúlt egy esztendő során, valamint a tavaszi és az őszi táborban készült műveket mutatják be a tárlaton. Idén sincs ez másképp.

Hozzátette, most is bemutatnak közösen készített alkotásokat, így egy kékfestőből összeállított virágmezőnek lehetnek szemtanúi a látogatók, akik az egyik tábor során varrt úti takarót is megtekinthetik. Nagyon mutatós darabok, ahogyan a különböző méretű és mintájú táskák is, valamint azok a neszesszerek, amelyek egy Dél-Amerikában hagyományos technikával készültek. Ez a tárlat egészen június 23-ig várja látogatóit.