„Simogattál már cápabőrt? Szeretnél minél többet megtudni az „Év élőlényeiről”? Tudod-e, mekkora egy elefánt őrlőfoga? Hallottad-e, melyik állat visel a fején egy félelmetes fűrészt? Mindezekre nem csak választ kaphatsz a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárának kitelepülésein, hanem kézbe is veheted, megérintheted azokat. Megismerkedhetsz a neves tudósok által összegyűjtött vagy készített, természettudományokkal kapcsolatos kiállítási tárgyakkal, illetve rövid időre TE is tudóssá válhatsz, és belekóstolhatsz a hétköznapi tudományok rejtelmeibe. Mikroszkóp alatt megismerkedhetsz a természet parányi élőlényeivel, játékainkkal önfeledten szerezhetsz új ismereteket.”~ai-b64512da-422c-42cf-aac7-6ef03623dc2f_

A Szegedi Vadaspark szoros együttműködést tart fenn több partnerrel is, amelyekkel közös a célunk a természetvédelem és ismeretterjesztés területén (mint pld. a nemzeti parkok, múzeumok), illetve segítjük egymás mindennapi munkáját (pld. rendőrség, katasztrófavédelem, NAV). Ennek során közös programokat is hirdetünk, mint most vasárnap (június 18-án) is. A Szegedi Tudományegyetem Természetvédelmi Tudástárát látjuk vendégül, amelynek szakemberei izgalmas programot kínálnak 10.00 és 16.00 között a Vadaspark központi területén található állomásukon. A nyár folyamán több ilyen programot is kínálunk a partnereinkkel, kérjük, figyeljék a híreinket!