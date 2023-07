Eleinte aggódtam, hogy huszonévesként hogyan fognak fogadni a meghívott neves alkotók, de rögtön kellemesen csalódtam

– mondta a most zajló csanádpalotai képzőművészeti alkotótábor egyik résztvevője, a Szegedi Tudományegyetemen grafikát tanuló keramikus, Karácsonyi Maja. Mint elmondta, már gyerekkora óta szeretett gyurmázni, agyagozni – most kézműves technikákkal készít tálakat, edényeket, később pedig, ha lesz korongja, vázát is.

Nekem ez művészi kibontakozás. Itt inspiráló a hangulat, jó alkotni

– tette hozzá.