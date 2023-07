A közlemény szerint a csaknem ötvenéves múltra visszatekintő alkotótelepet képző- és iparművészetet tanuló közép- és főiskolás fiatalok és tanáraik hívták életre. A város támogatásával 1975-ben alakult meg az alkotótábor, amely az Öregszőlők között kapott helyet.

A művészeti találkozó fő szervezője a kezdetektől fogva Aranyi Sándor festőművész, és rajta keresztül a telep szakmai arculatformálásába évtizedekkel ezelőtt a szegedi SZÖG-Art Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Művészeti Intézet Rajz- Művészettörténet Tanszéke is bekapcsolódott. A PlenAir egyik jellegzetességévé vált, hogy a telep háromhetes időszaka alatt számos képzőművészeti ágban alkothatnak a különböző országokból érkező és hazai képzőművészek.

Az alkotótábor évről évre többféle tehetségfejlesztő műhelynek is helyet ad, így alakult ki a Mesterek és tanítványok találkozójának hagyománya, amely egyaránt idevonzotta a felsőfokú művészképzésben résztvevők oktatókat és hallgatókat. A külföldi képzőművészeti képzések és az SZTE szakmai kapcsolatainak elmélyítését is segítette, hogy a szegedi rajz tanszéken kívül meghívást kapnak külföldi felsőoktatási intézmények oktatói egy-egy tanítványukkal. Idén, a 12. Mester és tanítvány találkozóra román, szerb, török és magyar egyetemekről érkeztek mesterek és hallgatók.

A telep célja, hogy az inspiráló természeti és kulturálisan is sokszínű alkotókörnyezet, technikai és műfaji szempontból is különleges műalkotások létrejöttét segítse elő, erősödjenek a művészek, a tanítványok és a mesterek közötti, emberi és szakmai kapcsolatok. Ezt a közösségteremtő hangulatot jellemzi, hogy vannak évek óta visszatérő alkotók, mint az argentin származású, Németországban élő Miguel Epes. A magyar alkotók közül idén először kapott meghívást Csongrádra Király György szolnoki festőművész, aki ebből az alkalomból Sientium címmel augusztus 6-ig látható önálló kiállítással is bemutatkozik Szegeden

A csongrádi városi galériában rendezett kiállításon péntektől a háromhetes alkotótelepen részt vevő, öt országból érkezett húsz művész - elsősorban a Tisza-parti művésztelepen született - negyven alkotása látható szeptember 1-jéig.