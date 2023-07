A darab írói nagyszerűen kitalálták, hogy legyen egy fikciós szál is elsősorban Elisabeth és a Halál között. Ugyanakkor a Halál és Lucheni között is van egy szál, hiszen gyakorlatilag a Halál őt béreli fel, hogy Elisabethet megölje. Azért is izgalmas ez a szerep számomra, mert a kecskeméti előadásban minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott, hogy mi történik a szereplőkben belül