Csongrád-Csanád vármegye. Új kiadvánnyal bővült a XXI. Század Intézet 21 elnevezésű zsebkönyvsorozata. Az ötödik kötet szerzője Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a mű címe: A valahol szabadsága – Rendhagyó hazaszótár. Az intézet MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a most megjelent könyv, amely G. Fodor Gábor politikai filozófus, az intézet stratégiai igazgatójának szerkesztésében látott napvilágot, a szerző sajátosan egyedi gondolkodás- és látásmódjába, világ- és magyarságfelfogásába enged betekintést. A tájékoztató szerint ez a könyv több önmagánál. Nem azért, mert szótár – nem is az –, hanem azért, mert megmutatja nekünk, hogyan is kell magyarul nézni a világra. Az intézet szerint úgy kell, ahogy a szerző néz a világra: hittel, erővel, humorral, mélységgel.