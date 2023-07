Váraljai Anna, az intézmény művészettörténésze úgy fogalmazott: a fiatal szobrászművész évek óta a Vásárhelyi Őszi Tárlat állandó kiállítója, a fődíját 2018-ban nyerte el, igazolva, hogy a pályájuk elején álló művészek számára is inspiráló és fontos szakmai mérföldkő ez az esemény. A képzőművészeti állomány gyarapodásának is kedvez a tárlat, hiszen az alkotók gyakran adományozzák kiállított, illetve díjazott műveiket a múzeumnak. A közgyűjtemény legfrissebb bevételezése Ámmer Gergőtől érkezett néhány nappal ezelőtt, a munka szerepelt a 67. Vásárhelyi Őszi Tárlaton. Technikája bronz, amely az antikvitás óta a szobrászati eljárások egyik legkifinomultabb és legnagyobb technikai tudást feltételező eljárása. Témája is igazi klasszikus, hiszen a reneszánsz művészetben olyannyira kedvelt Dávid és Góliát történetét idézi meg. Az itáliai quattrocento művészei közül többen is készítettek Dávid-szobrot, mivel a filiszteus Góliát ellen sikeres győzelmet vívó Dávid Firenze város szimbóluma volt. Ámmer ezt a Dávid-kánont rúgja fel akkor, amikor egy, a Velazquez festményekről ismerős – a művészettörténetben általában az udvari bolond vagy bohóc szerepét betöltő – törpét helyezett kompozíciója középpontjába. Ez az antik szépség-eszménynek és a héroszok korának adott fricska még gunyorosabb lesz amiatt, hogy Góliát levágott feje a művész finom, fiatal arcának önportréja.