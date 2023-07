Már az óvodában is nagyon szerettem rajzolni, az iskolában pedig a Rónsainé Török Csilla tanárnő vezette rajzszakkör tagjaként sikerült elmélyülnöm benne

– mondta Kabók Petra Ilona, aki 12 éves és Kiszomboron él. Másodjára vesz részt az alkotótáborban. Tavaly hidakat rajzolt, idén kis képeket, amiből egy képregény fog összeállni, kiadva egy nagy arcot. A legszívesebben tűfilccel, fekete-fehérben alkot.

Fotó: Szabó Imre

A makói ifjúsági művésztelep 2001-ben indult és 2004-től folytatja munkáját városi és térségi szerveződésként. Az országosan is egyedülálló ifjúsági művésztelep ez idő alatt az itt élő fiatal tehetségek fellegvárává vált, és a helyi értéktárnak is része lett. A résztvevők szakmai ismereteket a munkát irányító művésztanárok segítségével sajátíthatják el, az alkotások pedig minden évben meghatározott tematika szerint születnek. Az ifjú alkotók a telep zárásaként a város és a térség számára minden évben kiállításon mutatkoznak be. Jelenleg a telep több száz, az ifjú alkotók munkáiból álló képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik.

Fotó: Szabó Imre

A tábor vezetője, Oláh Nóra művésztanár a Délmagyarországnak elmondta, az iskolák ajánlásai alapján idén 21 résztvevője van a tábornak, többségük makói. Ők különféle technikákkal készítik el az emberábrázolásokat. Arcok, emberek, hősök – idén ez a mottója a városi és térségi ifjúsági művésztelepnek. A legtöbb tanuló magát az emberi az arcot helyezi az előtérbe, de megesik, hogy nem csupán lerajzolnak egyet, hanem például tájképpé alakítják át. Előfordul emberábrázolás is, sőt virtuális és valódi hősök megjelenése ugyancsak.

A hősmotívum elemeként természetesen felbukkan a képeken a forradalom költője, Petőfi is, hiszen idén ünnepeljük születésének 200. évfordulóját

– tette hozzá.

Fotó: Szabó Imre

A záró kiállítás az Erzsébet-ház teraszán lesz július 7-én.