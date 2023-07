A Hetedhét Hungarikon kiállításon híres emberek személyes tárgyait tekinthetik meg az érdeklődők új formában. A különböző tematikájú termekben a magyar és a világtörténelem meghatározó személyiségeinek – sportlegendák, író- és költőóriások, rajongott zenészek, díjak sokaságával elismert színészek és filmrendezők – relikviái sorakoznak az alkotóművészi leleménynek köszönhetően immár képzőművészeti alkotások legfőbb motívumaként.

A hétvégi tárlatvezetéseken mutatták be azt a három alkotást is, amelyek frissen kerültek be a tárlat anyagába: egy, az Aranycsapathoz, Zakariás Józsefhez kötődő relikviát, valamint két Vasarely-tárgyakon alapuló művet. Ezek mellett pedig továbbra is látható például Puskás cipője, Rákosi írógépje, Nagy Imre órája és John Lennon nyakkendője is.

A szombati nap legfőbb különlegessége és leginkább várt programpontja Bodrogi Gyula érkezése volt, aki egy malac formájú, különleges kínálótállal gazdagította Kárpáti Tamás gyűjteményét, azzal együtt a Fekete Ház nagy sikerű kiállítását.

– El vagyok ájulva a kiállítástól. Tamás évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye, minden tárgynak megvan a maga története, bennem élő emléke. Nagyon tetszik. A fatálról, amit annak idején én ajándékoztam neki, azt kell tudni, hogy náluk a Pipiske utcában évente szokott lenni egy összejövetel, amelyen mindenféle szakmából részt vesznek. Ajándékot kellett kitalálni, és ez a tál ötvözte az én vadászszenvedélyemet és az ő nagyszerű vendéglátását – mondta el lapunknak a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező. A kínálótál nemcsak malac formája miatt érdekes. Az igazi különlegességét az adja, hogy Bodrogi Gyula saját kezével faragta bele nevét, valamint az átadás helyét és időpontját. A egyedi relikvia abban a teremben kapott helyet, amelyben többek között Garas Dezső Minarik-kalapja, Psota Irén Charleston-sapkája, Törőcsik Mari virága, Makk Károly rendezői széke, Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán angyalkája is megtekinthető.

Bodrogi Gyula arról is beszélt, hogy mindig nagy örömmel utazik Szegedre, sok-sok szép emlék fűzi a városhoz, a Szegedi Szabadtéri Játékok mindkét színpadához és Szőreghez is.

A kiállított relikviák megtekintése után összegzésképpen elmondta, hogy kicsi szomorúságot is érzett, miközben végighaladt a tárgyakon, mert azok neves tulajdonosai közül sokan elmentek már. Ugyanakkor mégis mindenekelőtt örömteli volt számára az élmény, hiszen a tárlat révén megőrződik emlékük.