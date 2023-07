A Délmagyarországban megjelent fotók ihlették azt a Margaréta utcai tűzfalfestményt, amelynek csodájára járnak a környékbeliek. A Csongrádi sugárút 90/B számú panelházát már csak madaras házként emlegetik.

A festmény kezdeményezője egy lakó, Halász Lajosné volt, aki elmondta, a tűzfalat előszeretettel firkálták össze trágár kifejezésekkel, ami nagyon bántotta a szemét. A nyugdíjas tanárnő nagyon szereti a madarakat, így, amikor az elmúlt hetekben kétszer is megpillanott lapunkban búbos bankákról készített fotókat, azonnal felébredt benne a vágy, hogy ennek a bájos madárkának a képe díszítse a társasház falát.

Szomszédai rögvest támogatták kezdeményézesét, a kivitelezőkért pedig csak a közeli Kodály téri játszótérig kellett elsétálnia. A terep jól ismert számára, ugyanis az általános iskolában tanított több mint 30 éven át. Diákjaival együtt locsolgatta annak idején a frissen elültetett fákat, több felnőtt edzőeszközt és a graffiti falat is az ő kezdeményezésére telepítették a játszótérre. A színpompás, madaras falfestmény elkészítését is a graffitisek vállalták.

Halász Lajosné azt is elmondta, vannak még további tervei. Nyugdíjasként is korrepetál még általános iskolásokat, és a játszótéren is gyakran megfordul, ahol a gyerekek mindig nagy örömmel futnak hozzá köszönteni. Rendszerint megszámoltatja őket, a kicsiket tízig, és akinek sikerül, keksz vagy egyéb ropogtatni való a jutalma. A lurkók mindig neki mondják el, hogy mit szeretnének még a játszótérre, Margitka néni pedig sosem mulasztja el továbbítani kéréseiket a városrész önkormányzati képviselőjének.