A társulat májusban a 10. Színházi Olimpia keretében vendégül látta az MM Contemporary Dance Company olasz társulatot. Az Enrico Morelli és Michele Merola vezette együttes a Ballad című táncjátékot adta elő.

A szegedi társulattól Dusana Herakova és Adam Bobák távoztak az évad végén, új tagként pedig Nyeste Adrienn, Füzesi Csongor és Giordana Marzocchi érkezik a nyár végén.

Bocsi Petra táncművész az egész éves teljesítményéért a társulat Imre Zoltán-díját vehette át, a Lear című táncjátékban nyújtott alakításáért pedig a közönség szavazatai alapján Dömötör-díjat nyert.

Az együttes a következő évadban is két bemutatót tervez. Ősszel a Lánglelkű táncszvitet mutatják be Juronics Tamás rendezésében, amelyhez öt szabadon választott Petőfi-vers szolgáltatott muníciót a Szegedi Kortárs Balett vezetősége által megbízott, a hazai és nemzetközi mesterkurzusokon és zeneszerzés-versenyeken kimagasló eredményeket elért fiatal zeneszerzők, Brandenburg Ádám, Dobri Dániel, Lázár Dániel, Molnár Viktor és Szászi Petra számára. Pataki András balettigazgató elmondta, az est során elhangzó versek, a Szegedi Szimfonikus Zenekar által életre keltett zeneművek, a fiatal koreográfusok munkái és a Szegedi Kortárs Balettól megszokott lenyűgöző látványvilágú költőiség együtt teremtik meg azt a szintézist, amely tovább élteti Petőfi Sándor zsenialitását.

A jövő év tavaszára pedig magyarországi és nemzetközi premierrel készülnek. A Fekete hattyú táncjátékot mutatják be Csajkovszkij zenéjére. Pataki András elmondta, nem először nyúlnak a témához, a társulat megalakulásának huszadik évfordulóján ugyanis a Hattyúk tavának két, egy felnőtt és egy gyermekverzióját már bemutatták, de most egészen új szemszögből nyúlnak majd a darabhoz. A táncjátékkal belga turnéra is indulnak majd jövő tavasszal.

A társulat mindemellett az új évadban tovább játssza a Tűz és a Concerto háromfelvonásos esteket, a Lear, a Diótörő, a Hamupipőke és a Carmina burana című táncjátékait.