E heti programajánló podcast-ünk Arany T. János kollégánknak kedvezett, aki mindig a moziról szeretne beszélgetni. Most Timár Krisztával beszélgettek róla jó sokat. Előtte azért szó esett kulturális programokról is - például a Chicago musical-ről és a Thealter Fesztiválról, a Lótusz Napokról és olyan különleges és egyedi rendezvényekről is, mint a nyári kripto találkozó és a most zajló naturista sporttalálkozó. Ez mind a napokban zajlik majd Szegeden és környékén, szóval hallgassák meg, mit kínál a környék és ha kedvet kapnak valamelyik programhoz, látogassanak el rá.