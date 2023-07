– A művésztelepet annak idején Szuromi Pállal hívtuk életre. Célja, hogy közösségben, egymást inspirálva hozzanak létre olyan műveket a meghívott alkotók, amelyeket a város ihlet. Sikerét jól bizonyítja, hogy eddig mintegy 200 művész vett rajta részt különböző korosztályokat és művészeti ágakat képviselve. Az utóbbi években azonban egyre nehezebb volt olyan helyszínt találni, ahol egy légtérben tudnak dolgozni. A nagyobb intézmények bérleti díjait már nem tudjuk finanszírozni, mert bár a várostól kapunk támogatást, a növekvő költségek miatt ez egyre kevesebbre elég. Mi fizetjük ugyanis a szállást és az étkezés egy részét is, sőt az alkotók ösztöndíjat is kapnak az itt töltött időre. Mindezek miatt idén 10 helyett már csak 9 alkotót hívtunk, 3 hét helyett 10 napos a program és az Ady kollégium közösségi tereiben dolgozunk, ahol egyébként a szállásunk is van – beszélt a nehézségekről a főszervező Kótai Tamás.

Mivel 10 nap alatt nem tud elkészülni egy kiállításnyi műalkotás, tárlatukat is rendhagyó módon szervezték meg. A Művésztelep első hetében, péntek este nyílt meg a Grand Caféban, nem az itteni alkotásokból, hanem a résztvevők korábbi műveiből. – Mivel egy vendéglátóhelyről beszélünk, a teret sem tudtuk úgy használni, ahogyan azt megszoktuk, így csak a falakon mutatunk be sík műveket. Ennek megfelelően a szobrászok is fotókat hoztak. A megnyitót azonban összművészeti programmá tettük azáltal, hogy az alkotókból összeállt Kapuzárási Pónik nevű formáció koncertet is adott - mesélte a főszervező.

A 27. Szegedi Művésztelep, ahol három helyi művész is alkot, szerdáig tart.