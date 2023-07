Inczédy Anita táncpedagógus 1998 óta tanítja a fiatalok újabb és újabb generációit modern táncokra a napfény városában. 2008 óta a Montage Dance Center Tánccsoport művészeti vezetőjeként és koreográfusaként a Postapalotában. Jelenleg a legfiatalabb tanítványa négy, legidősebb negyvenéves, ugyanis a tánciskolában óvodástól a kamaszokon át a felnőttekig, minden korosztály számára biztosít képzést.

A Magyar Látványtánc Szövetség június 30. és július 2. között rendezte meg Balatonfüreden a modern táncok Európa-bajnokságát.

– Öt ország táncosai vettek részt a versenyen, hazánk mellett érkeztek tánccsoportok Romániából, Horvátországból, Szlovéniából és Ukrajnából. A Montage Dance Center összesen negyven táncosa vett részt az Eb-n tízévestől a felnőtt korosztályig. Duóban két aranyérmet nyertek. Volt két szólistánk, Hegykői Boglárka és Mancinelli Rebeca, akik saját maguk alkották meg koreográfiájukat, ők két harmadik helyet hoztak el. Nyúzó Eszter szintén szólóban első helyezést ért el, a csoportos koreográfiákkal pedig öt aranyérmet sikerült szerezni – mondta el lapunknak Inczédy Anita, majd hozzátette, óriási volt az öröm az eredményhirdetéskor a táncosok körében.

– Nagyon büszke vagyok a fiatalokra. Az örömtől zokogva jöttek le a koreográfiák bemutatása és az eredményhirdetés után is a színpadról. Persze én is megkönnyeztem. Rengeteg munka van ám az eredmények mögött. A legtöbb gyerek nemcsak a táncban tehetséges, hanem ének-, matek-, történelemversenyeken is kiválóan szerepelnek, és ezekre mind-mind rengeteget készülnek. Az eredményhirdetés után pedig le se akarták venni az érmeiket a nyakukból, úgy mentünk másnap strandra és fagyizni is – mesélte a táncpedagógus.

Az éremesőn túl a Jazz show című koreográfia különdíjat is kapott. A Feel the Jazz szóló koreográfiájával pedig Nyúzó Eszter már kilencedik aranyérmét nyerte az Európa-bajnokságon. Ő már 16 éve Inczédy Anita növendéke, minden évben két-három versenyen mérette meg magát, így otthon bőséggel sorakoznak az érmek és az oklevelek. Elmondta, a Feel the Jazz koreográfiát különösen megszerette.

– Tavaly több lassabb, érzelmesebb koreográfiát táncoltam, amik nagyon szépek voltak, és szerettem, de most nagyon jól esett váltani. Michael Jackson zenéje Anita kedvence, én is nagyon megszerettem. Ez a koreográfia nagyon pörgős, intenzív és energikus – részletezte.

– Azért szeretek táncolni, mert egyrészt fitten tart, másrészt nagyon jól érzem magam tánc közben. Akármilyen problémám is volt a nap folyamán, ha elkezdődött az óra, azonnal elfelejtettem minden bajomat, és utána nagyon boldogan mentem haza. Emellett nagyon jó csapat van itt, igazi, összetartó közösség vagyunk, nagyon sok jó barátság született már a táncosok között – tette hozzá.