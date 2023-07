– Imádjuk a levendulát, a színét, az illatát. Otthon is virágzik a kertünkben, de azért ez az igazi – mesélte szüretelés közben Andrea és Mariann. A két hölgy Kunszentmártonból jött át Csongrádra, hogy válogasson a virágok között. Évek óta visszajárnak a levendulaszüretre, mert gyönyörűek a virágok, nem kell sokat utazni és a kirakodóvásárt is szeretik. Mint elmondták, idén szárított virágdíszt készítenek majd a levendulából, de kerül a virágból limonádéba és kekszbe is.

A lila ötven árnyalatában pompázó illatos növényt egyébként legalább ezerféleképpen fel lehet használni, a levendulás dolgok elkészítésének tulajdonképpen csak a fantázia szab határt: láttunk levendulás sört, illatpárnákat, babákat, szörpöket, megszámlálhatatlan dísztárgyat, szappant, kekszet és még levendulás sajtot is.

Jellegzetes íze és illata mellett a virág színével is hódít, úgyhogy ha valaki ma megnyitja a közösségi oldalakat, akkor valószínűleg az arcába robban majd a lila színbomba és a #levendula. A több helyen felállított vintage hangulatú szelfipontokon és fotókapuknál szorgalmasan jártak az ujjak az exponáló gombokon, garantáltan több gigabyte-nyi szelfi született a napsütötte délutánon.

Aki pedig elfáradt az Instagram-modellkedésben, az a szomszédos kézműves vásárban kereshetett enyhülést: a nagy melegben idén is jól fogyott a levendulás szörp és limonádé. Emellett a forgatagból a digitális emlékképek mellett kézzelfogható szuvenírt is hazavihettek a levendula szerelmesei: az erdélyi fűszerektől kezdve a kézműves fajátékokon, üvegékszereken és uszadékfából készült dísztárgyakon át a bőrdíszmű termékekig mindennel lehet találkozni.