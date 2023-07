A főhősök mellett Barbieland ábrázolása is az alkotók hihetetlen kreativitását dicséri. A mű témájának hála végre igazán elszállhatott az alkotói fantázia, és ennek egy olyan látványorgia lett az eredménye, amire valószínűleg még Tim Burton vagy Wes Anderson is csettintene. A film nézése közben egyébként sok egyéb alkotás is eszembe jutott. A téma és valamennyire a stílus kapcsán a méltatlanul ismeretlen, ám annál nagyszerűbb Pleasantville, a Stepfordi feleségek vagy – az elmúlt esztendőből – a Nincs baj, drágám című film az, ami rokonítható a Barbie-val, de említhetjük akár a Mátrixot, a Truman showt vagy A Lego-kalandot is. Fontos kiemelni a mű frenetikus humorát is. Hogy ennyire jóízűen nevessünk egy filmen, az nagyon ritka manapság. Ebben a tekintetben is Ryan Gosling Kenje viszi a pálmát, de persze nem sokkal marad el mögötte a címszereplő sem. Amiben lehetne erősebb, kidolgozottabb a film, az Will Ferrell karaktere, illetve a hozzá kapcsolódó cselekményszál. Van egy pont a filmben, amikor úgy érezhetjük, hogy a valódi világ szereplőivel nem igazán tud mit kezdeni a rendezőnő. De annyi baj legyen. Aki jegyet vált a Barbie-ra, az egy nem mindennapi filmmel lesz gazdagabb.

9/10

Képalá: Amikor már Barbie sarka is leér a földre, ott már nagy a baj. A kép közepén Margot Robbie.