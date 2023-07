Messzemenőkig egyetértek abban saját magammal, hogy az emberek alapvetően jók. Csak van köztük jó pár hülye, ami már önmagában elég nagy baj. De az talán még nagyobb, hogy vannak rossz emberek is, akiket általában bűnözőknek hívunk. És most nem a rablókra, vagy a gyilkosokra gondolok, hanem a piti kis szemétláda csalókra például. Ők azok, akik nem éppen a Robin Hood-i hozzáállással a kispénzű emberektől is megpróbálják kicsikarni a legutolsó fillérüket is.

Most éppen azon pöccentem be, hogy a már említett pitiáner alakok éppen ott tartanak, hogy diákokat szívatnak meg azzal, hogy hamis jegyet próbálnak rájuk sózni. Hol máshol mint a Facebookon megy az átverés. A Szegedi Ifjúsági Napokkal élnek most vissza a szélhámosok. Megírtam tegnap is, meg a mai újságban is van róla pár sor, hogy csak az elmúlt néhány napban hat olyan emberrel beszéltem, akit valahogy átvertek, amikor a Facebookon akart jegyet venni az idei Szegedi Ifjúsági Napokra. Van olyan, aki meg sem kapta amiért fizetett, és vannak, akik hamis jegyet kaptak. Egyikük jó fej volt, és elmesélte a történetét.

És őmiatta írom ezt a jegyzetet. Neki 19 ezer forintja bánta, hogy átverte egy idióta. És mégse magával törődött. Azt mondta, hogy igazából azokat a gyerekeket, vagy ha úgy jobban tetszik diákokat sajnálja, akikek a szülei nem tudnak kipengetni 50 ezer forintot egy fesztiválbérletért, hanem nekik kell megdolgozniuk érte. Nyilván ők azok, akik igyekeznek olcsóbban megvenni a belépőt, és ilyenkor jönnek a gyökerek. Lehet, hogy valaki egész nyáron azért gürizett, hogy eljöhessen Szegedre bulizni egyet, és a bejáratnál jön rá, hogy hamis jegyet kapott.

Nagyon vigyázzanak a piti csalókkal!