Kedden indul a 16. Natura Marosmenti Művésztelep az Erzsébet házban, ahová 16 alkotót hívtak meg itthonról és a határokon túlról. A felkért művészek közül többen már nem az első alkalommal jönnek el Makóra, hogy augusztus elején a városban alkossanak. A művésztelep munkára ösztönző témája ebben az évben az Alföld, és a résztvevők ezúttal is is bepillantást engednek az érdeklődők számára a telepi munkába. Közülük néhányan azonban nem ragaszkodnak az Erzsébet házhoz mint helyszínhez, hanem a város közterein is szívesen alkotnak.