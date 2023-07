Első alkalommal rendezték meg szombaton Szegeden, a több évtizedes hagyományokkal bíró Katonazenekari Fesztivált a Móra-parkban. A fúvósok érkezése előtt a Magyar Honvédség programjait élvezhette a népes nézőközönség. Toborzást tartottak, továbbá egy sátorban ízelítőt adtak a budapesti Bálnában megtekinthető, 175 éves a Magyar Honvédség című kiállítás anyagából. A látogatók VR-szimulátorban próbálhatták ki, hogy milyen lehet Gripennel repülni, a közönségkedvenc pedig a sokak által csak Buksiként emlegetett robotkutya volt, ami köszönni és táncolni is tudott. Kezelője elmondta, hasonló gépeket alkalmaznak a Magyar Honvédség berkeiben is mindenekelőtt felderítő és kereső céllal, de különböző eszközöket is rá lehet csatlakoztatni, amelyekkel például bombát is lehet hatástalanítani.