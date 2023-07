Érdekes szójáték formálódik a Csemegi Károly Könyvtár belső udvarának falán, a készülő Buk Terasz egyszerre utal a „könyv” szó angol megfelelőjére és épület eredetére is. Az ingatlan tulajdonosa a II. világháború előtt Buk Hermann ügyvéd volt, a háború után államosították az épületet, majd diákétkezdeként és diákotthonként is működött. Végül 2001-ben költözött át ide a könyvtár és vette fel a Csemegi Károly nevet. A Buk-örökség most a kerthelyiségben él tovább.

– Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, ahol több időt is el lehet tölteni, kényelmesen leülni, olvasgatni. Hogy egy igazi közösségi hely legyen a könyvtár – magyarázta Illés Péter. Mint a csongrádi könyvtár igazgatója elmondta, régóta szerették volna hasznossá tenni a belső udvarukat. Most azon dolgoznak, hogy kis ráfordítással is egy kellemes helyet tudjanak kialakítani: az árnyékolást napvitorlákkal oldják majd meg, az olvasók pedig fűszőnyegen sétálhatnak majd.

– Régebben kaptunk ajándékba kerti bútorokat, azokat két kollégánk, Kiss Hanna Erika és Wágner József segítségével rendbe hoztuk. A tervek szerint jövő héten adjuk át a megújult teraszunkat – számolt be a könyvtárigazgató.