– Ötévesen, a zákányszéki traktoros felvonuláson láttam először kvadot, azóta szerettem volna sajátot. Fél éve kaptam meg – mesélte a nyolcéves Csúcs Márk. A domaszéki kisfiú egyedül vezette járgányát a felvonuláson, édesapja azonban egy másikkal kísérte. – Pénteken traktort is vezetett. Nagyon jó érzéke van a gépekhez – büszkélkedett a férfi.

Tóth Sándor Szegedről érkezett egy 1959-ben gyártott Simson oldalkocsis motorral. – Ennek a végsebessége 60 kilométer óránként, szóval a sebességhatárokat nem nehéz betartani vele – mutatta be járművét. Kérdésünkre elárulta, bár régi járműről van szó, nem járnak olyan sokan a csodájára, inkább csak az idősebbek állnak meg mellette. Ugyanezt Hanzik Béla nem mondhatta el. A 68 éves balotaszállási férfi épített motorját, amely megjelenésében is rendkívül egyedi volt, egy 1971-es VW bogár motorja hajtja. A hatalmas géppel sokan fényképezkedtek még indulás előtt. – Számomra a motorozás hobbi. Most is olvastam a rendezvényről, és csak nekiindultam. Ilyenkor elfelejtem a gondokat. Mindet kifújja a menetszél a fejemből – mosolygott.

Hogy a motorozás nem csak a férfiak sportja, azt jól példázta, hogy számos hölgy is két keréken érkezett. – Három éve motorozok, Erre szereztem először jogsit, aztán megmaradtam a robogózásnál – mondta a röszkei Vas Bogi. Barátnője, Pocskai Réka édesapja és baráti társasága miatt tanult meg fél éve motorozni. – Egyáltalán nem zavar, hogy főleg fiús társaságban mozgok emiatt. Kikapcsol ez az életforma – magyarázta a 17 éves lány.

A felvonulás 16 órakor indult. Volt, aki egyedül és volt, aki utassal vágott neki az útnak, és mint kiderült, egy motoron akár egy egész család is elfér – természetesen csak ilyen rendezvények alkalmával. A látványos menet körbekerülte a települést, aztán a gépek újból a parkolóba kerültek, tulajdonosaik pedig megnézhették, hogyan motoroznak azok, akik mindezt professzionális szinten űzik. A K Stunt Team, azaz Kötél István és Borbély Kornél egy órás streetfighter show-t, azaz akrobatikus motorozást mutatott be négy motorral és egy kvaddal. Az Európa bajnoki 4. és 5. helyezéssel is rendelkező sportemberek a fizikát meghazudtoló módon motoroztak egy keréken, ülve, a nyeregben állva, vagy éppen egymással keringőzve. A bemutatóból kiderült: kemény fizikum és rengeteg ügyesség kell ahhoz, hogy valaki ezeket a trükköket meg tudja valósítani. És bár a kordonok kívül néhányan közben próbálkoztak alapvető látványelemekkel, hogy megmutassák, megy ez nekik is, eláruljuk: azért nem lehetnek soha konkurenciái a fiúknak, mert ők átalakított motorokkal bemutatóztak. És nem mellesleg évek óta keményen gyakorolnak nap mint nap.